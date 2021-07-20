Медведчук: Зеленский взял курс на уничтожение судебной ветви власти

Такое заявление сделал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Я хочу обратить ваше внимание, - и по этому поводу у нас было вчера сделано заявление от имени партии, - в отношении давления на судебную власть. Это очень важный аргумент, потому что, на наш взгляд, команда при власти, которой руководит господин Зеленский, взяла путь и курс на уничтожение одной из ветвей власти - судебной ветви власти. Я хочу напомнить ряд событий. Вначале вносится законопроект и оказывается давление на ВР для того, чтобы распустить и прекратить полномочия Конституционного суда Украины; потом под влиянием Венецианской комиссии и других международных организаций этот законопроект отзывается; потом вносится законопроект о роспуске Киевского административного окружного суда, потом незаконными указами освобождаются, прекращают полномочия членов Конституционного суда. И когда Верховный суд несколько дней тому назад признал незаконным указ президента Зеленского и обосновал эту незаконность противоречием Конституции и действующему законодательству, то в отношении, по данному факту, возбуждено уголовное дело. То есть, в данном случае, оценка этим действиям - это власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд, в давлении на судебную ветвь власти, для того, чтобы, во-первых, полностью подчинить ее внешнему управлению", - заявил Медведчук.

При этом он подчеркнул, что Оппозиционная платформа - За жизнь сделает все для того, чтобы, "первое - судебная власть не стала ручной в нашей стране, и второе - чтобы она не попала под формат и внешнее управление".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.