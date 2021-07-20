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На Волыни проходит православный молодежный фестиваль УПЦ

20.07.2021 / 14:30
На Волыни проходит православный молодежный фестиваль УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Около сотни молодых участников презентовали свои отряды


На Волыни в селе Карасин стартовал традиционный православный молодежный фестиваль Украинской Православной Церкви «Фавор».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, фестиваль проходит с 19 по 24 июля по благословению архиепископа Волынского и Луцкого Нафанаила.

«Как известно из Евангелия, Господь Иисус Христос после молитвы на горе Фавор преобразился и явил апостолам Свою божественную славу. Но с ним были не все апостолы, а лишь избранные – Петр, Иаков и Иоанн. И тот факт, что вы в этом году здесь отдыхаете, свидетельствует, что вы, по промыслу Божию, являетесь в определенной степени «избранными», ведь вам повезло сюда попасть. Желаю хорошо отдохнуть и духовно обогатиться», – обратился духовник фестиваля протоиерей Михаил Кулакевич.

Каждый год участники фестиваля и священники общаются на одну из актуальных тем духовной и общественной жизни. В этом году темой фестиваля стала «Экклесия», что с греческого переводится как «Церковь».

«Мы не случайно выбрали темой «Фавора» Церковь. Очень часто православные молодые, и не только, люди считают, что их жизнь и жизнь Церкви – это два противоположных берега. А это не так, ведь мы – православные христиане, принадлежим к Православной Церкви, Церкви Христовой, в которой совершаем наше спасение. И поэтому важно показать молодежи, что не следует быть просто номинальным православным христианином, а православным христианином настоящим. А для этого надо осознавать необходимость активного пребывания в лоне Церкви, жизни в ней», – отметил благочинный Колковского округа протоиерей Михаил Анисимов.

Вечером первого дня состоялось торжественное открытие фестиваля «Фавор». Около сотни молодых участников презентовали свои отряды.

Источник: Inpress.ua
фестиваль, УПЦ, Волынская епархия
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