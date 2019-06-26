"Разочарован": Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ о возвращении России

Об этом глава государства пишет 25 июня на своей странице в Facebook.

"На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с Федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - отмечает Зеленский.

Президент поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественные национальные делегации, которые мужественно боролись до конца.

"Главным аргументом за возвращение стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных", - указывает президент.

Зеленский отметил, что очень хочет увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею – организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе, – отстаивать и требовать другого возвращения – возвращения пленных украинских моряков.

"Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву. С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", – подчеркнул президент.

Напомним: в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.

25 июня российская делегация подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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