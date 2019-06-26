МИД Украины назвал решение ПАСЕ недопустимой уступкой России

Об этом говорится в заявлении МИД.

В ведомстве заявили, что ослабление санкций произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны Российской Федерации.

"То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы вследствие беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой - поощряет агрессора, идя ему на уступки", - заявили в министерстве.

В МИД добавили, что таким образом, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике и способность эффективно защищать верховенство права. В украинском ведомстве заявили, что против такого решения ПАСЕ.

"Несмотря на то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы. Это были именно те страны, которые в своей недавней истории или были оккупированы СССР, или сегодня страдают от российской оккупационной власти, которая продолжает совершать агрессию и убивать их граждан. И именно они достойны считаться настоящими защитниками ценностей той Европы, к которой принадлежит Украина", - добавили в МИД.

Добавим, что по результатам голосования резолюцию в полном составе поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии. Частично решение о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали Германия, Швейцария, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Украина, Грузия проголосовали против. Против также проголосовало большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швеции.

Напомним, исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова заявила, что после возвращения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы во время заседания 25 июня поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались.

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