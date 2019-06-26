Войти | Зарегистрироваться
11:06

среда,
26 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

МИД Украины назвал решение ПАСЕ недопустимой уступкой России

26.06.2019 / 10:23
Министерство иностранных дел Украины заявило, что принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция по возврату РФ в ПАСЕ является недопустимой уступкой Российской Федерации, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД.

В ведомстве заявили, что ослабление санкций произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны Российской Федерации.

"То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы вследствие беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой - поощряет агрессора, идя ему на уступки", - заявили в министерстве.

В МИД добавили, что таким образом, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике и способность эффективно защищать верховенство права. В украинском ведомстве заявили, что против такого решения ПАСЕ.

"Несмотря на то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы. Это были именно те страны, которые в своей недавней истории или были оккупированы СССР, или сегодня страдают от российской оккупационной власти, которая продолжает совершать агрессию и убивать их граждан. И именно они достойны считаться настоящими защитниками ценностей той Европы, к которой принадлежит Украина", - добавили в МИД.

Добавим, что по результатам голосования резолюцию в полном составе поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии. Частично решение о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали Германия, Швейцария, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Украина, Грузия проголосовали против. Против также проголосовало большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швеции.

Напомним, исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова заявила, что после возвращения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы во время заседания 25 июня поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались.

Источник 

МИД, РФ, ПАСЕ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 июня
25 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.