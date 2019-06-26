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В ПАСЕ оспорены полномочия делегации России, утверждение откладывается на 24 часа

26.06.2019 / 11:15
Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены. По правилам ПАСЕ теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов.

Делегация будет работать в зале в течение этих суток, так же, как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано и полномочия опротестованы.

Делегация российских парламентариев прибыла в Страсбург, чтобы принять участие в сессии ПАСЕ, сообщил один из членов делегации. Делегацию возглавляет вице-спикер Думы Петр Толстой.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин разъяснил, что если полномочия российской делегации будут подтверждены без каких-либо малейших изъятий, 26 июня делегация парламента РФ будет участвовать в выборах генерального секретаря Совета Европы - это "позитивный сценарий".

Лишь после того, как будут подтверждены права делегации РФ, будет обсуждаться вопрос об уплате взноса в Совет Европы, который Россия не платит до настоящего момента в связи с тем, что не принимает участие в работе Ассамблеи, сказал Володин.

У здания ПАСЕ в Страсбурге 25 июня собралось несколько десятков человек, которые выступали против возвращения России в Ассамблею.

Протестующие держали украинский и грузинский флаги и на английском хором выкрикивали речевки, а также свистели в свистки. В руках у них плакаты с обвинениями в адрес России за действия в отношении Украины и Грузии.

Протестующие стояли на проспекте Европы, напротив здания ПАСЕ, и не мешали проходить гостям и сотрудникам ассамблеи в здание.

Источник 

санкции, РФ, ПАСЕ
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