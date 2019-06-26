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Демарш в Страсбурге: Украина приостанавливает участие в работе ПАСЕ

26.06.2019 / 11:46
Украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации РФ.

Об этом заявил глава делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Украинская делегация решила прекратить участие в работе ПАСЕ, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.

Делегация обращается к Верховной раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем.

Также делегация обращается к президенту и МИД – немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.

Решением ПАСЕ существующий механизм санкций был отменен, однако у депутатов осталась возможность полностью отказать в полномочиях делегации или наложить мелкие санкции.

Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Источник 

санкции, РФ, ПАСЕ
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