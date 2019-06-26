В УПЦ четыре новых архиепископа и один митрополит

В Украинской Православной Церкви – четыре новых архиепископа и один митрополит.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, Митрополит Онуфрий удостоил сана митрополита управляющего Ровеньковской епархией Украинской Православной Церкви архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона.

Указом Предстоятеля Украинской Православной Церкви сана архиепископа удостоены:

– епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим,

– епископ Шумский Иов, викарий Тернопольской епархии УПЦ,

– епископ Овидиопольский Аркадий, викарий Одесской епархии УПЦ,

– епископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии УПЦ.

Чин возведения состоялся на малом входе праздничной Божественной литургии, совершенной на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры 25 июня, в день памяти преподобного Онуфрия Великого.

Указы Предстотеля УПЦ о возведении архиереев в сан митрополита и архиепископов огласил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий возгласил каждому архиерею «Аксиос» («Достоин»). За Архипастырем возглас пропели священнослужители и церковный хор.