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Филарет подтвердил, что Варфоломей требовал от новой Церкви «дань» в 28 миллионов долларов ежемесячно

26.06.2019 / 12:19
Филарет уточнил, что суммарно "дань" Варфоломею составляет 28 миллионов ежемесячно

Православную церковь Украины обязали платить с каждого прихода от 4 до 20 тыс. долларов ежемесячно в пользу Вселенского Патриархата.

Об этом глава УПЦ КП Филарет сообщил 25 июня на брифинге по поводу решения новосозданной ПЦУ об отстранении Филарета от управления Киевской епархией, пишут "Вести".

«Православная Церковь Украины должна платить взносы Вселенскому Патриарху. С каждого прихода – от 4 до 20 тыс. ежемесячно, заявил на брифинге Филарет. –Скажите, какая это автокефалия? Это не автокефалия! Это полное переподчинение Украинской Православной Церкви Константинопольскому Патриарху. Мы не хотим подчиняться ни Москве, ни Константинополю, и поэтому провели Поместный собор, который четко заявил, что мы не относимся к так называемой Православной Церкви Украины».

Далее, Филарет уточнил, что суммарно "дань" Варфоломею составляет 28 миллионов ежемесячно.

«У меня есть соглашение, подписанное президентом Украины и Патриархом Варфоломеем про ставропигийные монастыри. Президент не имеет права передавать в распоряжение монастыри. Это право Церкви, а не президента. И причем это соглашение было тайным. Я про него не знал. Я Патриарх – и не знал. Все это делалось за спиной. Поэтому мы не принимаем это соглашение, подписанное Патриархом Варфоломеем и президентом Порошенко. И поэтому мы остаемся Киевским Патриархатом, и эта Православная Церковь Украины не имеет к нам никакого отношения, - сказал он.

Источник: Inpress.ua
Филарет, ПЦУ
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