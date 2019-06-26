Решение ПАСЕ: механизм санкций отменен, Россия может возвращаться

Такое решение ассамблея одобрила в ночь на вторник, 25 июня.

Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм. В регламент добавлена норма, которая отменяет право ПАСЕ накладывать ключевые санкции на любую национальную делегацию, включая Россию. Ассамблея больше не сможет ограничивать право голоса, право выступления, право участия и голосования депутатов в комитетах ассамблеи – не взирая на то, какие нарушения допустило государство и его депутаты.

В то же время, остается право полностью отказать в подтверждении полномочий делегации отдельного государства. Вероятно, могут быть одобрены также мелкие точечные санкции, но в этой части резолюция является нечеткой. Среди депутатов ПАСЕ есть разночтения норм документа, позиция по этому поводу должна быть согласована в ближайшие дни.

Отдельная норма решения позволяет России представить список своей делегации посреди сессии (по уставу Совета Европы делегация подается только перед началом первой сессии года). Это позволит России - убедившись, что угроза санкций снята - уже во вторник утром передать в Страсбург список своих депутатов. Как известно, последние три года РФ отказывалась участвовать в работе ПАСЕ и не передавала такой список, требуя гарантировать отсутствие каких-либо санкций.

Украинские депутаты уже заявили, что будут обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список. Впрочем, Россия намерена возобновить работу в Ассамблее, не будучи ограничена никакими санкциями.

За резолюцию об изменении санкционного режима и возвращение РФ к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса проголосовали 118 депутатов, 62 - проголосовали против, 10 - воздержались.

Как свидетельствуют результаты голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Частично решение о возвращении российской делегации поддержали Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Украина и Грузия проголосовали против в полном составе.

Также против решения проголосовало большинство делегатов от Польши, Великобритании и Швеции, а также те представители Литвы, Латвии и Эстонии, которые участвовали голосовании.

Комментируя результаты голосования, первый вице-спикер ВР и член украинской делегации Ирина Геращенко раскритиковала позицию Нидерландов.

"А знаете, кто больше всего меня поразил сегодня? Голландские депутаты. На днях международная следственная группа обнародовала результаты трагедии МН 17. Установила причастность россиян к убийству 280 человек. Сегодня голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Уверена то, что они никогда не встречались с семьями жертв, не были на похоронах останков", - написала она в Facebook.

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