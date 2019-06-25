Блаженнейший Онуфрий - связующее звено между всеми Православными Церквами - зарубежные епископы на торжествах в УПЦ

Представители десяти Поместных Православных Церквей сегодня обратились к Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и ко всем православным верующим УПЦ со словами единогласной поддержки.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на брифинге сегодня, в день торжеств - дня ангела Митрополита Онуфрия, 5-летия интронизации на кафедре Киевских Митрополитов и 75-летия, зарубежные иерархи отметили важную роль Блаженнейшего в сохранении единства Православия во всем мире.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) представил гостей торжеств.

Он отметил, что «можно много говорить о Блаженнейшем и о добродетели, но видимо именно его смирение, которое сопряжено с мужеством, дает такого человека, каким сегодня является Предстоятель».

«Почти все Поместные Православные Церкви прислали своих представителей и проявляют таким образом свое уважение к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и к тому Кресту, который несет УПЦ сегодня, свидетельствуя и утверждая, что именно на канонической основе можно строить будущее Православной Церкви. Утверждая, что именно этот подвиг стояния за чистоту веры и канонического устройства и есть тот путь Церкви, который необходим сегодня», - отметил митрополит Антоний.

Митрополит Карфагенский Мелетий (Александрийская Православная Церковь):

«НАШЕ ПРИСУТСТВИЕ ЗДЕСЬ ОЗНАЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ»

«Я хочу передать нашу любовь, уважение и братские пожелания от имени Папы и Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II - Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Очень часто Патриарх нам рассказывает об аскетичности, о молитвенном подвиге и радостном виде Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, которого знает весь православный мир. И наше присутствие здесь означает не что иное, как поддержку всего православного мира вашей канонической Церкви. И это мы проявим в общем служении Божественной Литургии.

Хочу еще раз поздравить Блаженнейшего и пожелать ему, чтобы он был здоров и душевно, и телесно. Поздравляю весь благочестивый православный украинский народ с праздником его духовного отца».

Епископ Моравичский Антоний (Сербская Православная Церковь):

«БЛАЖЕННЕЙШИЙ ОНУФРИЙ - СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ВСЕМИ ПРАВОСЛАВНЫМИ ПОМЕСНЫМИ ЦЕРКВАМИ»

«От лица всего Синода Сербской Православной Церкви и Патриарха Сербского Иринея, от всей полноты Сербской Православной Церкви приношу Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Сегодня Святая Церковь чтит память Онуфрия Великого. Для каждого православного человека Блаженнейший Митрополит является образцом благочестия, монашеских подвигов. И как апостол Павел сказал: «Таков нам подобает архиерей быти» (Евр. 7:26). Действительно, Блаженнейший - связующее звено между всеми Православными Помесными Церквами.

Мы все сегодня собрались здесь, чтобы вознести молитвы о народе Украины, о мире и благосостоянии всего мира.

Митрополит Онуфрий вносит большой вклад для единства православия, и мы знаем что под его четким руководством, под его святым омофором, люди спасались и продолжают спасаться. Украинская Церковь растет изо дня в день, и то благодатное единство, которое Блаженнейший дает всем православным, которые хотят стать на истинный путь - этот путь единственный. Мы не знаем других Поместных Церквей в Украине, кроме той, которую возглавляет Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Дай Бог ему здравия, долгоденствия, от лица всей полноты Сербской Православной Церкви приветствуем его и желаем ему многих и благих лет».

Митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарская Православная Церковь):

«Я ПРИЕХАЛ ПЕРЕДАТЬ ЛЮБОВЬ БОЛГАРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

«Я приехал по благословению Патриарха Болгарского Неофита, по поручению Священного Синода Болгарской Православной Церкви для того, чтобы поздравить от имени нашей Церкви его Блаженство владыку Онуфрия с его юбилеем и с его днем ангела, и передать ему любовь Болгарской Православной Церкви и христиан Болгарии, которые любят УПЦ, котрые очень уважают и любят ее Предстоятеля.

Владика Онуфрий несет имя подвижника Онуфрия Великого. Можно сказать, что мало общего в их жизнях. Один подвизался в вертепе более 60 лет, другой - я его знаю еще из Троице-Сергиевой Лавры, прекрасного монаха, эконома лавры, его послушание - возглавлять Церковь. Когда древних подвижников спрашивали: «А будут ли в последние времена такие подвижники?» Им ответили: «Таких подвигов не будет. Но те, которые будут в последние времена, будут выше тех, которые жили тогда, потому что будет очень много скорбей, очень много трудностей». И вот владыке Онуфрию выпала такая доля, он ее с достоинством и честью несет.

Мы, болгары – молимся: владыка Онуфрий идет путем великого князя Владимира, просвещая и неся благодать украинскому православному народу. Сейчас в Украине есть одна Церковь, в которой есть Божия благодать – это та Церковь, которую возглавляет его Блаженство владыка Онуфрий. Поэтому мы желаем, чтобы Господь даровал ему здоровья и сил, и много лет вести корабль Церкви по пути спасения, чтобы много и много православных христиан из Украины вошли в Царство небесное, где подвижники, где святые Киево-Печерской лавры, которые известны во всем мире. У христиан всего мира есть желание посетить, помолиться и получить благословение этих великих святых».

Митрополит Тамасосский Исаия (Кипрская Православная Церковь):

«НАШИМ ПРИСУТСТВИЕМ ЗДЕСЬ МЫ ПРОСИМ, ЧТОБЫ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ИЗГНАНЫ ИЗ СВОИХ ХРАМОВ – ВЕРНУЛИСЬ»

«От имени Предстоятеля Кипрской Церкви передаю поздравления по случаю дня ангела Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, а также любовь и почтение - от имени всего Священного Синода Кипрской Церкви.

Мы сегодня находимся здесь для того чтобы принять участие и разделить радость тезоименитства Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Для того чтобы проявить лично, а не теоретически или удаленно, нашу любовь, наше почтение, его Блаженству.

Для нас Митрополит Онуфрий является одной из самых духовных личностей православного мира. Архиерей особой жизни. Своим смирением, своим монашеством, своей любовью он является примером для всего Православного мира, примером Предстоятеля.

Несмотря на те испытания, которые переживает его Церковь он ни разу не осудил и плохого слова не сказал в сторону других людей. Он является примером духовного человека, человека, который имеет смирение и терпение. Наше присутствие здесь является свидетельством единства православных Церквей во имя Иисуса Христа.

Я хотел бы добавить одну просьбу к тем, кто руководит украинским народом. Мы хотели бы попросить правительство Украины, чтобы оно сделало все, что от него зависит, чтобы были возвращены все отобранные у верующих УПЦ храмы, у верующих, которых духовно опекает Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Религиозные права всех верующих, независимо от конфессий, должны быть обеспечены полностью, поэтому нашим присутствием здесь мы просим, чтобы люди, которые были изгнаны из храмов и молятся в приспособленных помещениях, вернулись в храмы и их права были восстановлены».

Епископ Гайновский Павел (Польская Православная Церковь):

«ЗДЕСЬ ПОЧТИ 100 ЕПИСКОПОВ, ЗДЕСЬ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА»

«Мы знаем, что Церковь только одна является канонической, где есть благодать Духа Святого, где есть благодать святых Таинств, где есть преемственность от апостолов.

Здесь почти 100 епископов в Украине, в Украинской Православной Церкви, это свидетельствует о том, что здесь Апостольская Церковь Христова. Здесь мы, со всего мира, кто мог - тот приехал. Мы одна Церковь, одна Вселенская Православная Церковь. В Украине Православная Церковь Христова является частью Вселенской Православной Церкви. Мы сейчас собраны все вместе, это подтверждает, что Церковь Христова одна, она как одно тело, и частью этой Церкви Христовой является Украинская Православная Церковь, которой управляет митрополит Киевский и всей Украины.

Мы хотим от имени Польской Православной Церкви, чтобы Господь даровал Блаженнейшему Онуфрию, Митрополиту Киевскому и всея Украины, здоровье, силу, вести ко спасению народ, и всю Церковь Украины. Чтобы он был здоров, чтобы был в силах привести народ к спасению. Мы знаем, что мы здесь паломники на земле, мы живем не долго. Господь нам сказал, что Я дам вам за вашу жизнь, за ваш труд вознаграждение в Царстве Небесном. Дай Бог Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию многая и благая лета».

Архиепископ Пражский Михаил (Православная Церковь Чешских земель и Словакии):

«ВО ВСЕХ ХРАМАХ НАШЕЙ ЕПАРХИИ МЫ НЕ ПРОИЗНОСИМ МОЛИТВУ О ЕДИНСТВЕ ЦЕРКВИ, О НАРОДЕ В УКРАИНЕ»

«По благословению Блаженнейшего Ростислава, Митрополита Чешских Земель и Словакии, я прибыл, по Божией Милости в ваш прекрасный город, чтобы от имени нашей Церкви поздравить Его Блаженство Онуфрия Митрополита Киевского и всея Украины с его тезоименитством, с его юбилеем, и выразить нашу любовь к нему.

В нашей епархии, Пражской, нет храма, где бы мы не произносили молитву о единстве Церкви, о страждущем народе в Украине. Действительно, у нас много граждан Украины, православные, именно из Закарпатья, которые трудятся на территории Чехии, в Праге, и мы успели перед Святой Пасхой открыть два прихода для граждан Украины. Это также означает выражение нашей любви и уважения к законной, канонической Церкви Украины. Когда верующий человек за границей находит храм - он находит кусочек своей Родины, чтобы помолиться, чтобы чувствовать себя как дома, не на чужбине.

Хотел бы Блаженнейшему Онуфрию от нашей полноты Церкви пожелать крепости и силы духовной и телесной на Многая и Благая лета».

Протоиерей Иоанн Пицура (Румынская Православная Церковь):

«БЛАЖЕННЕЙШИЙ МИТРОПОЛИТ УМЕЕТ МНОГО ТЕРПЕТЬ В СВОЕЙ ЖИЗНИ»

«По благословению Блаженнейшего Патриарха Даниила, сегодня нахожусь на этом большом, духовном событии в Украине, чтобы принести искреннее приветствие и благословение нашего Патриарха и Священного Синода Румынской Православной Церкви по случаю дня ангела Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий в глубоком смирении и умеет много терпеть в своей жизни. Возможно ради ангела, который был выбран ему при пострижении в монашеский чин. Святой Онуфрий Великий также в своем страдании, терпении земной жизни, был очень скромным.

Блаженнейший Патриарх Даниил Румынской Православной Церкви заботится, и Священный Синод Румынской Церкви - просит и ждет решения и прояснения канонических дел в дорогой нам Украине, для нас была бы честь знать, что в Украине есть мир. Христова Церковь Румынского Патриархата молится, чтобы установился мир, спокойствие и чтобы существовали единство и любовь между народами мира. Передаю искренний поклон Блаженнейшему Онуфрию Митрополиту от Патриарха Даниила, и желаем ему много счастливых и радостных лет на ниве Христовой, где он трудится всю жизнь».

Протоиерей Назарий Полатайко (Православная Церковь в Америке):

«ОН ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ЛЮБВИ»

«По благословению Блаженнейшего Тихона, Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки, я приехал, чтобы приветствовать нашего любимого пастыря. Если апостол Павел был апостолом любви, то про владыку можно сказать, что он Предстоятель любви. Потому что где бы он ни был, он всегда несет любовь, несет свой крест достойно и показывает нам, как это нужно делать в трудные времена.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий много раз посещал Американскую Православную Церковь, так как сейчас многие православные из Украины живут в Соединенных Штатах, в Канаде. Наш Предстоятель, владыка Тихон заботится об этих людях. Наши Церкви очень близки. Желаем, чтобы в Украине по молитвам такого Пастыря - владыки Онуфрия, каким благословил Господь эту землю в очень тяжелые времена, здесь наступил мир. Чтобы, прежде всего, наступило согласие между братьями христианами, и чтобы мы следовали учению Спасителя: тот, кто хочет быть первым, должен всем послужить. Мы видим, как владыка Онуфрий воплощает это учение в своей пастве, среди духовенства, среди верных, и показывает нам образец настоящего духовного подвига. Не только пастыря, не только священника, а просто настоящего христианина.

Мы приветствуем Украину с этим великим днем».

Центр информации УПЦ