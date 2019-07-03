Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия агрессии России

"Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности, "Большой семерки" и ООН", - сообщает пресс-служба президента во вторник.

На встрече с Фриланд 2 июня Зеленский также выразил благодарность министру иностранных дел Канады за организацию представительской международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась во вторник в Торонто.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции страны.

Зеленский находится в Канаде с официальным визитом.

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