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Путин рассказал, чего ждет от Зеленского, чтобы начать диалог

05.07.2019 / 09:45
Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский вел прямые переговоры с представителями российских оккупационных властей на Донбассе и не называл их сепаратистами.

Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передает российское агентство ТАСС.

"[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - заявил Путин.

"Если украинские власти будут выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их" – добавил Путин, цитирует сайт Кремля.

Президент России повторил привычную риторику: "Насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украи­ны русского языка, включая преподавание на нём в ву­зах и школах, разгул неонацизма, гражданский кон­фликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир – это лишь малая часть неприглядного "багажа", с которым придётся разбираться новому президенту".

"Граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему", – считает Путин.

"И, конечно, киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы", – добавил он.

Напомним: Украина официально отказывается вести прямые переговоры с лидерами и представителями боевиков оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В интервью газете Bild президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время первой встречи с президентом РФ Путиным скажет ему, что Донбасс и Крым - это Украина.

Источник

Путин, РФ, Зеленский
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