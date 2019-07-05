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Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила работу в Украине

05.07.2019 / 10:16
Предвыборная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы досрочно прекратила свою работу в Украине.

Об этом говорится в заявлении на сайте Ассамблеи.

Делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2-3 июля для оценки предвыборной ситуации перед внеочередными парламентскими выборами в Украине, которые состоятся 21 июля.

В Ассамблее напомнили, что в письме от 2 июля председатель Верховной рады сообщил президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения за досрочными выборами.

"В результате этого решения предвыборная делегация решила прекратить свою деятельность досрочно", - говорится в сообщении.

Отмечено, что до принятия этого решения делегация ПАСЕ провела встречи с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и средств массовой информации, представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ / ОБСЕ) по наблюдению за выборами в Украине, а также дипломатами.

Другие встречи были отменены.

В состав делегаций вошли четыре представителя во главе с исполняющим обязанности делегации Мартом ван де Веном из Нидерландов. Также среди членов делегации были представители Польши, Сан-Марино и Азербайджана.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье выразила сожаление по поводу решения Верховной рады и подчеркнула: Украина, как член Совета Европы, находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и имеет обязательства предложить Ассамблеи наблюдать за президентскими и парламентскими выборами.

На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций.

После этого комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.

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выборы, наблюдатели, ПАСЕ
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