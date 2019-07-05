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В Черновицкой области неизвестные осквернили престол храма УПЦ и украли древнюю икону Георгия Победоносца

05.07.2019 / 10:19
В Черновицкой области неизвестные осквернили престол храма УПЦ и украли древнюю икону Георгия Победоносца
Храм УПЦ в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Каплевка Источник: Центр информации УПЦ
Злоумышленники украли единственную старинную икону прихода, перед которой верующие молились более ста лет

В селе Каплевка Черновицкой области в ночь со 2 на 3 июля неизвестные осквернили храм УПЦ в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и похитили из него старинную икону великомученика Георгия Победоносца.

Вандалы сбросили с престола покров и проскомидийник, а также прикасались к Святым Сосудам, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

«Действовали профессионалы, которые пришли с необходимыми инструментами для совершения смертного греха. В храм проникли через окно, предварительно разогнув риштовку домкратом. В сторожку воры проникли также через окно, в котором кусачками отрезали решетку», – сообщили в епархии.

По словам очевидцев, в ту ночь после непогоды в селе отключили электроэнергию, и территория храма и улиц осталась без освещения. Воспользовавшись этим, воры пробрались в храм и осквернили престол.

Поскольку храм в селе ремонтируют, все иконы на период внутренних работ перенесли в «сторожку». Туда пробрались злоумышленники и украли единственную старинную икону прихода, перед которой верующие молились более ста лет.

«Верните, пожалуйста, святую икону в храм, ее духовная ценность для прихожан в сотни раз больше, чем материальная. История не знает ни одного случая, когда кто-то сумел обогатиться, оскверняя святые храмы. Господь милостивый и ждет покаяния каждого», – призвали в епархии.

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ
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