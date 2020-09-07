В Киевской области освятили исторический храм УПЦ

В Киевской области в селе Ольховец 5 сентября архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий совершил великое освящение Свято-Успенского храма.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, Успенский храм в Ольховце – памятник архитектуры национального значения, со строительства которого фактически и началась история села.

«В нынешнем виде он возведен в 1867 году, хотя это уже третья построенная церковь на этом месте. О начале строительства первой церкви и основании села упоминается в документах 1700 года. Впоследствии, в 1743 году, вместо старого храма возвели новую деревянную Свято-Михайловскую церковь. За время своего существования она дважды становилась униатской. Нынешний деревянный Свято-Успенский храм построен на каменном фундаменте старой Свято-Михайловской церкви. Это уникальная для Украины архитектура, она имеет 40 окон», – отметили в епархии.

В советские времена храм закрыли и использовали в качестве колхозного складского помещения. Богослужения в нем возобновили лишь в конце 80-х годов. За последние 7 лет в нем провели реставрационные работы. В связи с этим храм подлежал повторному освящению.

В новоосвященном храме архиерей возглавил Божественную литургию.

«Владыка выразил надежду, что лампада, которая сегодня зажглась на освященном престоле, зажжет свет веры в сердцах и душах местных жителей, которые еще не нашли своей дороги к храму Божьему», – говорится в сообщении епархиальной пресс-службы.