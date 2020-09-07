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Кулеба призвал не сужать отношения с Беларусью до вопроса легитимности Лукашенко

07.09.2020 / 16:19
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что в контексте последних событий в Беларуси следует избегать лозунгов, а вместо этого надо защищать интересы Украины конкретными действиями.

Об этом Кулеба сказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, в Беларуси сейчас разворачиваются очень драматические процессы - это интенсификация создания союзного государства с РФ.

«Выйти и сказать лозунг «Мы не признали Лукашенко», или же выйти и сказать, что «признали Лукашенко», - это примитивизация процесса. Наша задача - не лозунгами говорить, а конкретными действиями защищать свою страну», - отметил глава МИД.

Он добавил, что считает сужение всей проблемы « до «легитимный» или «нелегитимный» (Лукашенко как президент Беларуси - ред.) глубоко ошибочным», и напомнил, что у Украины 1084 километров общей границы с этой страной.

«У нас бесконечное количество родственных связей. У нас куча граждан Украины на территории Беларуси. У нас глубоко связаны экономики. Пять миллиардов долларов товарооборот. По некоторым товарным позициям экспорт из Беларуси в Украину является критически важным для нашего государства. Я должен заботиться этими вопросами», - сказал Кулеба.

«Мы должны сделать так, что как бы ни закончился этот кризис, Украина испытала минимально негативное влияние этого процесса. Вот это наша задача», - подытожил министр иностранных дел.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Сразу после объявления результатов выборов в Беларуси начались протесты против их фальсификации. Массовые акции по всей стране не утихают до сих пор.

Источник

Беларусь, Лукашенко, Кулеба
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