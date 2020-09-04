Украина готова жестко реагировать на "недружественные действия Беларуси" – Кулеба

Об этом заявил Кулеба в интервью изданию "Газета.юа", пресс-служба МИД

Прямая речь Кулебы: "Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск.

Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации".

По мнению министра, самый опасный сценарий Беларуси для нашего государства - это укрепление России. Он уточнил, что речь идет прежде всего о том, чтобы белорусско-украинскую границу не превратился в зону уязвимости.

МИД также отреагировала на очередные обвинения во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, которые высказал исполняющим обязанности президента Александром Лукашенко.

Дословно: "Призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков.

Не надо искать врагов там, где их нет".

Напомним: ранее Лукашенко выступал с безосновательными обвинениями в адрес Украины о вмешательстве во внутренние дела республики, после чего официальный Киев вызвал на консультации своего посла в Минске.

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