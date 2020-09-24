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Украина готовит официальную позицию относительно тайной инаугурации Лукашенко - МИД

24.09.2020 / 12:50
Украина готовит официальную позицию по поводу тайной инаугурации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Ужгороде.

"Как вы правильно отметили, инаугурация была тайной. Ни один иностранный посол не был приглашен, даже посол РФ, союзного государства, полностью поддерживающего Лукашенко. Позиция Украины очень четкая - выборы в Беларуси не были свободными честными и прозрачными. Относительно оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко мы будем проводить дополнительные консультации, для того, чтобы определить нашу позицию", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. Белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста после тайной "инаугурации".

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента сфальсифицированными.

Источник

Беларусь, МИД, Лукашенко, Кулеба
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