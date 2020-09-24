Войти | Зарегистрироваться
13:53

четверг,
24 сентября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

У Ахметова заявляют, что олигарх не спонсирует "Слугу народу" и офис Зеленского

24.09.2020 / 12:19
В пресс-службе олигарха Рината Ахметова заявили, что информация о том, что он выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и "Слугу народа", не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Ахметова для УП

Дословно: "Напоминаю, что Ринат Ахметов передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность он не ведёт с 2012 года. Всё, на чём он сосредоточен - это благотворительность и развитие футбольного клуба "Шахтёр".

Поэтому любые попытки "привязать" Рината Леонидовича к каким-либо политическим процессам не соответствуют действительности. Более того, утверждения подобного рода наносят ущерб деловой репутации Ахметова Р.Л".

Слова источника "Украинской правды" о том, что Ахметов "выделяет деньги на команду Зеленского и "Слуги Народа" в пресс-службе олигарха называют "абсолютной ложью".

Напомним: один из крупных бизнесменов в статье УП "Зе! Коррупция, или Старые схемы эпохи "новых" рассказал, что олигарх Ринат Ахметов выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и "Слугу народа" – по словам источника, это более 2 миллионов долларов ежемесячно.

Бывший руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону недавно говорил, что Ахемтов – "человек слова и дела".

Источник

финансирование, Ахметов, Слуга народа
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 сентября
23 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.