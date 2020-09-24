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Зеленский хотел бы еще большей эффективности от диалога с Путиным

24.09.2020 / 13:21
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что его коммуникация с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ограниченная, но предметная, и хотел бы еще большей эффективности от диалога с ним.

"У нас есть разные форматы общения с президентом Путиным – это и Нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы. Например, в декабре прошлого года мы достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины. Это гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента. Разговаривал с Путиным и 26 июля - накануне установления режима прекращения огня на востоке. И у нас есть самый длинный режим "тишины", - сказал он в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

Зеленский указал, что его коммуникация с президентом России ограниченная, но предметная. "Как перфекционист, я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - отметил он.

Источник

Путин, Зеленский
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