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Митрополит Арсений рассказал, как общими усилиями приблизить мир в Украине

24.09.2020 / 13:23
Митрополит Арсений рассказал, как общими усилиями приблизить мир в Украине
Источник: Центр информации УПЦ
Можно говорить о любви, а можно иметь деятельную любовь - к городу или селу, в котором ты живёшь, к работе

Каждый должен творить добро на своём месте.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополит Святогорский Арсений во время международного форума «Люди мира».

«Мне когда-то задавали вопрос: "Люди как-то поменялись, когда война началась?" Нет, абсолютно не поменялись. Просто в каждом проявилось то, чем человек жил. У кого-то проявилось добро, желание помогать другим, заниматься благотворительностью, волонтёрством. У кого-то проснулась жестокость, доходящая до насилия, взаимной ненависти, оскорблений», — отметил владыка Арсений.

 «Можно много говорить (о путях достижения мира. — Ред.), но, наверное, уже надо что-то делать. Люди спрашивают: "Что́ делать?" Ответ простой: каждый на своём месте, на каком бы не находился, должен стараться делать что-то доброе. Доброе слово можешь сказать — скажи, помощь кому-то оказать — пожалуйста, доброй мыслью замени плохую и в плохой покайся», — посоветовал владыка Арсений.

 Он напомнил, в каком состоянии был возвращён Церкви в 1992 г. Святогорский монастырь. «На Покровском храме берёзки и кусты росли, из Успенского собора мы вывезли 2600 тонн (40 вагонов) мусора. В Никольский храм на скале не было доступа, потому что он считался аварийным. И пришла молодёжь, ... и начала возрождать эту обитель. Молча, не спрашивая, кто рушил, кто купола сбивал, кресты сбрасывал... Эта реставрация храмов, наше молчаливое восстановление монастыря — это всё было совершено не просто так: был Промысел Божий в возрождении этой святой обители. Потому Господь посылал сюда и братию, и благотворителей. Такой же Промысел Божий о нашем Отечестве», — сказал владыка.

 «Как видим, и Святогорская Лавра возрождена, и Киево-Печерская Лавра... — продолжил владыка Арсений. — Так и сейчас: да, это трудный период, его надо пережить. Но пережить его нужно деятельно. Можно говорить о любви, а можно иметь деятельную любовь — к городу или селу, в котором ты живёшь, к работе...»

 В завершение он подчеркнул, что, помня об этом отношении к нам угодников Божьих и Самого Бога, нужно «понимать, что мы должны жить по-Божьему, стараться творить добро друг другу, и тогда всё приложится».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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