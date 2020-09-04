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Часть по безопасности в Минских договоренностях начала действовать, но ещё не выполнена – Кулеба

04.09.2020 / 10:54
Российские наемники на Донбассе должны прекратить фортификационные работы, которые проводятся в период перемирия, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Начала действовать (часть по безопасности в Минских договоренностях - ред.), но еще не выполнена. Прекращение огня должно быть устойчивым. Враг продолжает фортификационные работы, роют окопы - это тоже следует прекратить. За дни перемирия нет раненых и убитых в бою, и это огромное достижение. Но должны убедиться, что это действительно новая реальность. А не ее имитация", - сказал министр в интервью, опубликованном на сайте "Gazeta.ua".

Источник

Кулеба, минские договоренности
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