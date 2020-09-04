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Предстоятель УПЦ расскажет, как человек должен использовать свои таланты

04.09.2020 / 11:00
Предстоятель УПЦ расскажет, как человек должен использовать свои таланты
Источник: Центр информации УПЦ
Есть очень много талантов, которые Господь дарует человеку, и с помощью которых человек должен служить ближнему и Богу

Бог хочет, чтобы каждый человек использовал свои таланты, которые он получил от Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет 5 сентября в 06.25 на телеканале «Интер».

«Есть очень много талантов, которые Господь дарует человеку, и с помощью которых человек должен служить ближнему и Богу. Прославлять Бога через этот талант, за его реализацию. Бог хочет, чтобы каждый человек использовал свои таланты, которые он получил от Бога. И через это духовно богател», - отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Предстоятель напомнил телезрителям о том, как уныние и недоверие Богу влияют на жизнь человека.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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