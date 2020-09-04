Войти | Зарегистрироваться
13:30

пятница,
04 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Шелест: ВСП на стороне закона

04.09.2020 / 12:07
Для удовлетворения Высшим советом правосудия ходатайства генпрокурора о временном отстранении судей Окружного административного суда города Киева должны быть соблюдены все регламентированные законом процессуальные процедуры, которые являются основанием для временного отстранения судьи от правосудия.

Как пишет ForUm, об этом заявила член ВСП Светлана Шелест в Фейсбук.

«В оценках решений Высшего совета правосудия в отношении судей Окружного административного суда Киева доминируют эмоции. В мотивации решения ВРУ доминирует право - единственный приемлемый для юриста указатель.

Ведь именно чистота процедуры, четкое соблюдение процессуальных норм, должным образом полученные доказательства – залог того, что дело не развалится в суде», - отметила она.

По словам Шелест, тональность информационной волны по ВСП была прогнозируемой, ведь на фоне общественного резонанса, вызванного обвинениями судей ОАСК в серьезных злоупотреблениях, от ВСП ждали чуть ли не расправы на месте. «К деятельности этого суда всегда особое внимание, ведь здесь рассматриваются споры, ответчиками в которых являются высшие органы государственной власти и их должностные лица, то есть дела с политической составляющей. А здесь – затяжная история с пленками и разговорами, за которые многие стремятся судей ОАСК наказать без следствия и суда. Но ВСП действует в пределах своих полномочий и руководствуется исключительно законом. В тот же ожидает и от прокуроров САП и детективов НАБУ», - отметила член ВСП.

По ее убеждению, нет оснований надеяться, что ВРП удовлетворит ходатайство Генерального прокурора о временном отстранении судьи от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, если не соблюдена процедура осуществления сообщение о подозрении и лицо не получила статус подозреваемого, или когда такое подозрение необоснованная надлежащими доказательствами.

«ВРП на стороне закона, а не эмоций. Совет рассматривает не сенсации и их оценки, а доказательства в обоснование ходатайства. Именно поэтому, по принятые по результатам рассмотрения ходатайств решение проголосовали все члены Высшего совета правосудия. Мотивы и обоснование - в решениях Совета от 1 сентября 2020», - пояснила Шелест.

НАБУ, САП, ВСП, Шелест
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.