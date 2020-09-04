Шелест: ВСП на стороне закона

Как пишет ForUm, об этом заявила член ВСП Светлана Шелест в Фейсбук.

«В оценках решений Высшего совета правосудия в отношении судей Окружного административного суда Киева доминируют эмоции. В мотивации решения ВРУ доминирует право - единственный приемлемый для юриста указатель.

Ведь именно чистота процедуры, четкое соблюдение процессуальных норм, должным образом полученные доказательства – залог того, что дело не развалится в суде», - отметила она.

По словам Шелест, тональность информационной волны по ВСП была прогнозируемой, ведь на фоне общественного резонанса, вызванного обвинениями судей ОАСК в серьезных злоупотреблениях, от ВСП ждали чуть ли не расправы на месте. «К деятельности этого суда всегда особое внимание, ведь здесь рассматриваются споры, ответчиками в которых являются высшие органы государственной власти и их должностные лица, то есть дела с политической составляющей. А здесь – затяжная история с пленками и разговорами, за которые многие стремятся судей ОАСК наказать без следствия и суда. Но ВСП действует в пределах своих полномочий и руководствуется исключительно законом. В тот же ожидает и от прокуроров САП и детективов НАБУ», - отметила член ВСП.

По ее убеждению, нет оснований надеяться, что ВРП удовлетворит ходатайство Генерального прокурора о временном отстранении судьи от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, если не соблюдена процедура осуществления сообщение о подозрении и лицо не получила статус подозреваемого, или когда такое подозрение необоснованная надлежащими доказательствами.

«ВРП на стороне закона, а не эмоций. Совет рассматривает не сенсации и их оценки, а доказательства в обоснование ходатайства. Именно поэтому, по принятые по результатам рассмотрения ходатайств решение проголосовали все члены Высшего совета правосудия. Мотивы и обоснование - в решениях Совета от 1 сентября 2020», - пояснила Шелест.