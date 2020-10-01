Украина определилась, как будет называть Лукашенко

Это следует из комментария министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Журналисты спросили, как Украина будет называть Лукашенко после завершения срока его последней каденции 5 ноября - "незаконно избранным", "нелегитимным" и т.п., поскольку перед этим МИД заявил, что тайная "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

"Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция - Александр Лукашенко", - ответил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста Лукашенко.

Большинство стран ЕС заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом также заявили США и Канада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным президентом. МИД Беларуси в ответ обвинил Украину в несамостоятельности.

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