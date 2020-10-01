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Загородний: ОПЗЖ добьется регистрации своих кандидатов в Николаевской области

01.10.2020 / 12:08
Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» будет использовать все законные методы для того, чтобы добиться регистрации своих кандидатов на предстоящих местных выборах в Николаевской области.

Об этом заявил руководитель Николаевской областной организации ОПЗЖ, народный депутат Украины Юрий Загородний.

Напомним, что избирательные комиссии Николаевщины, под давлением власти, отказались регистрировать кандидатов в депутаты местных советов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

На данный момент представители ОПЗЖ готовят обращение в Центризбирком и иск в суд касательно неправомерных действий местных комиссий. 

«Есть два пути. Первый – это обратиться в Центральную избирательную комиссию для того, чтобы она обязала областную и городскую территориальные комиссии нас зарегистрировать. И второй путь – это добиваться регистрации через суд. Мы начали работу, и готовим материалы, как в Центральную избирательную комиссию, так и в суд», – сказал Юрий Загородний.

Народный депутат уверен, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» сможет добиться правды.

«Правда заключается в том, что наша политическая сила должна быть зарегистрирована, как субъект избирательного процесса в городе Николаеве и в Николаевской области. А то, что происходит с нашей политической силой на Николаевщине – это полный политический беспредел», – добавил Юрий Загородний.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о причинах роста рейтинга политической силы.

«У нас есть конкретные достижения, есть конкретная программа, касающаяся развития регионов. Мы предлагаем реальные шаги для улучшения жизни, построения Украины как успешной страны. У нас есть с чем идти к людям», – отметил Виктор Медведчук.

Медведчук, ОПЗЖ, Загородний
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