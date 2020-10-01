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Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов

01.10.2020 / 13:23
Народные депутаты из-за вспышки COVID-19 в октябре будут работать в Верховной Раде только 20 октября, все остальные рабочие дни - в комитетах.

Об этом свидетельствует постановление ВР №4171, а также сообщила нардеп "Слуги народа" Евгения Кравук в комментарии УП

 В частности, нардепы решили работать только 20 октября. Первая обычная рабочая неделя у нардепов начнется с 2 ноября, уже после местных выборов 25 октября.

На заседании спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что отменить пленарные заседания должны из-за вспышки коронавируса среди нардепов. По его словам, за последние несколько дней на COVID-19 заболели до 10 народных избранников.

До изменений в календарном плане нардепы должны были проводить заседания 1 и 2 октября, также пленарной была неделя с 5 по 9 октября. Сейчас запланировано только 1 заседание 20 октября, с 19 октября до конца месяца запланирована работа депутатов с избирателями.

Напомним: 29 сентября о заболевании на коронавирус сообщил лидер "Евросолидарности" пятый президент Петр Порошенко, председатель партии "Голос" Кира Рудык, нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк.

Источник

карантин, ВР
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