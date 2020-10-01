В ГБР заявили, что двигатель Ан-26 не отказывал

Об этом заявил руководитель ГСУ ГБР Максим Борчаковский, сообщает "Интерфакс- Украина"

Прямая речь: "Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности".

Вместе с тем Борчаковский сказал, что все эти обстоятельства устанавливаются в ходе технического расследования главной инспекцией Минобороны.

Напомним: вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек.

На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован (находится в больнице).

По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26в Харьковской области.

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