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Врачи рассказали о состоянии курсанта, выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине

28.09.2020 / 11:46
Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в крушения 25 сентября, пока оценивается как средней тяжести.

Об  этом сообщает информагентство АрмияИнформ со ссылкой на старшего ординатора травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковника медицинской службы Юрия Клапчука.

"Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в крушении 25 сентября, пока оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.

По словам военного медика, парень чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета.

Напомним, вечером 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На борту находились 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины им. Кожедуба). На месте катастрофы погибли 25 человек, один курсант умер в больнице от ожогов.

Источник

катастрофа, курсант, Ан-26
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