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Катастрофа Ан-26: Минобороны ожидает выводов следствия для выплаты помощи семьям погибших

02.10.2020 / 17:16
Министерство обороны ожидает выводов следствия для выплаты помощи семьям погибших в катастрофе военного самолета Ан-26 под Харьковом. Минобороны зарезервировал необходимые средства для осуществления выплат.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Идентификация тел погибших и официальное заключение о причинах смерти являются обязательными и определяющими для назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших. Данные вопросы находятся в компетенции Государственного бюро расследований", - указано в сообщении.

Отмечается, что после получения результатов и поступления в Минобороны необходимого перечня документов выплату по каждому погибшего осуществят безотлагательно.

"Министерством обороны необходимые средства для осуществления выплат в размере 40 млн 989 тысяч гривен зарезервированы. Размер пособия составляет 1576500 грн (750-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января 2020 года - 2102 грн)", - говорится в сообщении.

Помощь будет распределена равными долями на всех лиц, имеющих право.

"Вопрос оформления документов взят на контроль... После утверждения решения о выплате министром обороны помощь будет безотлагательно перечислена на счета получателей помощи военным комиссариатом", - добавили в МОУ.

Напомним, 30 сентября в Верховной раде заявили, что бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве, расшифровали. Во время расшифровки возникли проблемы со звуком.

Глава госкомиссии по расследованию трагедии Олег Уруский не исключал, что катастрофа самолета АН-26 могла произойти из-за человеческого фактора.

Отметим, в ГБР опровергли информацию о том, что в АН-26 во время полета отказал один из двигателей, что могло стать причиной катастрофы.

Источник

катастрофа, Ан-26
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