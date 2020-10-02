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В РПЦ напомнили об опасности пропаганды ЛГБТ

02.10.2020 / 17:02
Жизнь в таких условиях превращается в какое-то королевство кривых зеркал

Пропаганда ЛГБТ превращает западный мир в королевство кривых зеркал.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Митрополит Иларион, комментируя  решение Американской киноакадемии, которая ввела новые правила для фильмов, претендующих на премию «Оскар», согласно которому все кинокартины, претендующие на премию «Оскар», должны отвечать гендерным, расовым и ЛГБТ-стандартам.

Владыка Илларион заявил, что «это попытка в очередной раз навязать деятелям искусства те правила политкорректности, по которым сегодня живет запад».

По его мнению, эти правила заключаются в том, что «должно быть равенство между мужчинами и женщинами, причем речь идет не просто о равенстве в социальных правах, речь идет по сути о нивелировании самих понятий мужчина и женщина».

«Сейчас мужчина и женщина на западе воспринимается не как то, что дано человеку Богом, а как то, что человек выбирает сам для себя. Вы можете быть женщиной, но назвать себя мужчиной, или переделать себя в мужчину. И это не просто ваше право, но еще и обязанность всех окружающих — признать за вами это право. Вам достаточно сказать: я не женщина, а мужчина, я не Екатерина, а, допустим, Иван Петрович, и все вокруг обязаны будут это признать, называть вас соответствующим образом и делать вид, что вы действительно мужчина. Жизнь в таких условиях превращается в какое-то королевство кривых зеркал», – подчеркнул иерарх.

По мнению владыки Илариона, «если западный кинематограф пойдет по тому пути, по которому сейчас хотят его пустить, то в конце концов и он тоже превратится в королевство кривых зеркал, и уже постепенно в него превращается, потому что идеология политкорректности, пропаганда противоестественных пороков, пропаганда ЛГБТ-сообщества — все это уже присутствует в западном кинематографе, но теперь это будет не просто данью моде, а этого будут требовать кинопрокатчики от производителей кинопродукции».

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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