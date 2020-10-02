Дело Гандзюк: Павловский указал, что заказчиком был Мангер

Об этом сообщают активисты на Facebook-странице Хто замовив Катю Гандзюк? (Кто заказал Катю Гандзюк?)

На судебном заседании в Одессе Игорь Павловский подтвердил вину Владислава Мангера в заказе нападения на Катю Гандзюк, которая в результате химических ожогов серной кислотой умерла.

Он сообщил, что во время общения с Алексеем Левиным тот неоднократно упоминал, что именно "Николаевич" заказал нападение на Катю. В августе 2018 года, когда арестовали "стрелочника" Новикова, во время одной из бесед с Левиным Павловскому стало известно, что "Николаевич" – это и есть Мангер.

Павловский также заявил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Владислава Мангера. Якобы именно поэтому 17 декабря 2019 года он дал суду ложные показания о непричастности к убийству Кати Гандзюк Мангера и Левина.

Семью Екатерины Гандзюк привлекли к участию в суде в Одессе в качестве потерпевших.

Следующее заседание по этому делу состоится 16 октября в 9:30 в Приморском райсуде Одессы.

Напомним: Бывший помощник нардепов Игорь Павловский, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и экстрадированный Алексей Левин находятся под стражей.

Павловский был помощником нардепа 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), его обвиняют в сокрытии информации о нападении на Гандзюк.

По данным активистов, Павловский был посредником между заказчиком и исполнителем нападения на Гандзюк. По их данным, он мог передавать деньги Сергею Торбину

20 января 2020 года правоохранители вновь задержали Павловского. Ему сообщили о подозрении в управлении преступной организацией, которая "совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".

По состоянию на март он не давал показаний об организаторах преступления, нарушая условия соглашения со следствием.

Если его сделку со следствием суд утвердит, он получит за сокрытие преступления более мягкое наказание.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 обвиняемым после того, как они признали свою вину и пошли на сделку со следствием: координатор нападения Сергей Торбин получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.

16 марта 2020 года одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.

В апреле СБУ заявила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк

11 июня Мангер в видеообращении в Facebook заявил, что в деле Гандзюк появились два новых свидетеля и что на них якобы оказывали давление.

12 июня досудебное расследование по делу Гандзюк продолжили ввиду новых обстоятельств. В тот же день Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Мангера, 16 июня СБУ сделала это, 17 июня его задержали, а 19-го – взяли под стражу.

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