Управделами УПЦ объяснил, какой свет христиане должны нести в мир

Необходимо жить так, чтобы поступки христиан являлись примером для тех, кто жил и живет почти как язычники.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Какой свет мы несем в мир? А что мы можем? Это уже тем, кто поставлен светить, а нам бы самим побыть среди тех, о которых говорят «ясная душа». Нам всем, дай Бог, знать и общаться с такими, кто может благотворно действовать, умиротворяя и обогащая общающихся с ними. Но мы что можем? Апостол указывает на то, к чему мы должны стремиться, то есть иметь плоды Духа: благость, праведность и истину (Еф. 5, 9). Как реально представить себе хотя бы благость? Что это – всегда и для всех быть добреньким, всегда помогать, закрывать глаза на все безобразия, творившиеся в мире? Нет, конечно»,- отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, что любое дело нужно начинать молитвой к Богу.

«Ясно, как надо поступить? – «Господи, благослови!». Не очень понятно? – «Господи, вразуми!». Трудно? – «Господи, помоги!». И любое обращение завершать: «Да будет воля Твоя!». Обстоятельствами Господь поможет, если обращаемся к Нему», - подчеркнул владыка.

По его мнению, важным является еще то, что христианам, призванным быть чадами света, не надо смешиваться с толпой, не приставать ко всем знакомым и незнакомым с укорами, что они не так живут, а обличать примерами своей жизни.

«Не секрет, что многие из окружающих нас могут сказать: «Все так живут», – то есть беззаконно. Укажи хоть на некоторых, кто живет по совести и счастлив. Мы можем о себе сказать, что стараемся жить по заповедям Божиим и не жалуемся на трудности и болезни, неприятности. То же, что делают те, кто считает, что им закон не писан. О том стыдно и не надо говорить, если только в исключительных случаях, когда надо предупредить: «Смотри, плохо кончится!», - дал совет митрополит Антоний.

Он напомнил, что частая исповедь поможет очистить душу и осветить ее покаянием.

«Тем же, кто хотел бы чаще проветривать свою душу и освещать ее покаянием, но не всегда возможна частая исповедь, и не каждому стоит открывать свою душу, опытные духовники советуют говорить вечером, когда стихнут все заботы о всем происшедшем Господу как на исповеди», - заключил владыка.