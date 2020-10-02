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МИД Украины протестует в связи с военным призывом граждан Украины в Крыму

02.10.2020 / 16:14
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

"Согласно международному гуманитарному праву, в частности, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, а также оказать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - говорится в обнародованном 1 октября заявлении МИД Украины о незаконном призыве проживающих в Крыму украинских граждан в вооруженные силы РФ.

В заявлении подчеркивается, что РФ нарушает нормы международного права, осуществляя призыв защищенного населения в свои вооруженные силы, преследуя в уголовном порядке отказывающихся от такой службы лиц, а также проводя массовые военно-пропагандистские мероприятия с привлечением населения всех возрастных категорий, включая несовершеннолетних, в условиях стремительного распространения коронавирусного заболевания Covid-19.

"С начала оккупации РФ провела уже 11 кампаний, во время которых около 25 тысяч человек были незаконно призваны в вооруженные силы РФ. РФ должна прекратить такие правонарушения и неуклонно соблюдать обязательства государства-оккупанта", - подчеркивается в заявлении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также призвали мировое сообщество "должным образом отреагировать на нарушение международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Украины".

Источник

Крым, МИД
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