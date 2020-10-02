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Банковая: есть две версии гибели сотрудницы посольства США в Киеве

02.10.2020 / 15:53
В Офисе Президента выразили соболезнование по поводу смерти сотрудницы посольства США в Украине и заявили о двух версиях следствия трагедии - умышленное убийство и несчастный случай.

Об этом говорится в заявлении Офиса главы Украинского государства.

"С прискорбием узнали о том, что в больнице скончалась гражданка Соединенных Штатов Америки, сотрудница американского посольства в Киеве. Женщину с травмой головы 30 сентября нашли прохожие под открытым небом возле железной дороги в Шевченковском районе столицы. У нее осталось четверо детей и муж. Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшей", - подчеркнули в ОП.

Отмечается, что правоохранительные органы Украины проводят неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств этого страшного события.

"Сейчас рассматривается версия как преднамеренного убийства, так и несчастного случая. Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла из-за злого умысла, виновные должны понести законное наказание", - отметили в Офисе Президента.

В ОП заверили, что украинская власть всячески будет способствовать установлению всех обстоятельств этого ужасного случая.

Как сообщалось, в Киеве в больницу госпитализировали сотрудницу посольства США с травмой головы, которую нашли на улице Толбухина, и впоследствии она умерла.

Позже посольство США в Киеве заявило, что работает с украинскими органами власти для установления обстоятельств смерти своей сотрудницы.

Источник

США, убийство, посольство
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