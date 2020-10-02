Правозащитники заявили в ООН о нарушениях прав верующих УПЦ

Глава правозащитной организации NGO «Public Advocacy»Олег Денисов в ходе 45-й регулярной сессии Совета по правам человека ООН во время обсуждения доклада Верховного комиссара ООН по Украине представил факты нарушений прав верующих УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на protiktor.com, в своем заявлении Олег Денисов перечислил некоторые факты грубейшего нарушения прав верующих и религиозных организаций УПЦ за последние 6 лет.

«От лица православных христиан Украины я выражаю крайнюю обеспокоенность тем, что по всей Украине уже шестой год происходят столкновения, мотивированные ненавистью к верующим Украинской Православной Церкви. 4 сентября этого года был жестоко избит священник УПЦ за его принадлежность к конфессии. В с. Задубровка вооруженные монтировками преступники избивали верующих при попытке захватить их храм. В 2015 году полицейские батальоны жестоко, с причинением тяжелых травм, избили верующих УПЦ с. Катериновка. Подобных инцидентов в Украине сотни», - отметил правозащитник.

Кроме того, в своем заявлении он указал на закон о принудительном переименовании религиозных организаций УПЦ, который продолжает действовать, несмотря на критику на национальном и международном уровне.

Верховному комиссару ООН и главе Совета по правам человека ООН глава NGO «Public Advocacy» рекомендовал обратить внимание на межконфессиональные конфликты в Украине и отражать их в своих отчетах.

«Хочу отметить, что волна силовых захватов храмов УПЦ усилилась после предоставления Константинопольским Патриархом Варфоломеем Томоса новой религиозной конфессии, именуемой «Православная Церковь Украины». Сторонники этой конфессии часто инициируют и принимают активное участие в захватах церквей УПЦ. Власть реагирует неэффективно.

Я убедительно прошу Верховного комиссара ООН, а также Совет по правам человека ООН, обращать внимание на эти конфликты и отражать их в своих отчетах», - призвал Олег Денисов.