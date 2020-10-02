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Лидер "Слуги народа" Корниенко заболел Covid-19

02.10.2020 / 15:19
Лидер партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко сообщил, что у него был диагностирован COVID-19.

"Так как уже начали распространяться слухи, спешу сообщить коллегам, избирателям и обществу лично: к сожалению, коронавирусная инфекция не обошла и меня", - написал Корниенко в соцсети Facebook 1 октября.

"Симптомов, кроме температуры, у меня не было. Но сразу, как только она поднялась, сделал и экспресс, и ПЦР тесты. Оба не показали результата. ... ИФА на антитела смысл делать в первый день, поэтому полноценно установить диагноз и справедливость удалось только сегодня", - добавил он, уточнив, что находился на самоизоляции с первых дней заболевания.

Источник

коронавирус, Корниенко
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