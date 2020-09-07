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Филатова в Днепре облили зеленкой

07.09.2020 / 16:50
В Днепре во время встречи городского головы Бориса Филатова с жителями левого берега его облили зеленкой.

Об этом сообщил Филатов в Facebook

Прямая речь: "Они придумали все, что могли: сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь, проплаченные митинги, "активистов" и "общественников". Они – в агонии. Единственное, на что они остались способны – это кидаться зеленкой".

Несмотря на случившееся, Филатов продолжил встречу с горожанами.

Как сообщают местные СМИ, личность человека, который облил Филатова зеленкой, установили. Видео инцидента обнародовал один из городских телеграм-каналов.

Источник

зеленка, Днепр, Филатов
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