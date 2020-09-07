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Нового Экзарха Беларуси возвели в сан митрополита

07.09.2020 / 17:15
Нового Экзарха Беларуси возвели в сан митрополита
Источник: Патриархия
В богослужении приняла участие делегация архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Белорусской Православной Церкви

В Москве 6 сентября за Божественной литургией в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялось возведение в сан митрополита нового Предстоятеля Белорусской Православной Церкви епископа Вениамина (Тупеко),

Как сообщает сайт patriarchia.ru, чин возведения в сан возглавил Святейший Патриарх Кирилл.

«Радуюсь тому, что жребий избрания на Минскую митрополичью кафедру пришелся на вас. Избрание состоялось на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, но в нынешних обстоятельствах, уже по сложившейся в течение последних лет традиции, такого рода решения не принимаются автоматически. И я радуюсь тому, что вы были избраны единогласно. Что не было никого, кто бы сказал: а давайте повременим или подумаем, а может, кто-то и другой есть, кто справится не хуже», - сказал после Литургии Предстоятель РПЦ.

В богослужении приняла участие делегация архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян Белорусской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
патриарх Кирилл, Белорусская Церковь
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