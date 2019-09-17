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Ремонт моста в Днипре: прокуратура объявила в розыск подчиненных Филатова

17.09.2019 / 17:52
Должностных лиц горсовета Днипра, подозреваемых в присвоении 29,5 миллиона гривен бюджетных средств, объявили в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

Дословно: "В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днипре (ч.5 чт.191 УК Украины) заместитель городского головы, начальники управления городского совета и лицо, которое осуществляло технический надзор, объявлены в розыск в связи с сокрытием от следствия"".

Прокуратура традиционно не называет имена подозреваемых. По данным СМИ, подозрение объявили заместителю Филатова Михаилу Лысенко.

Другим фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Так основателя общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, суд арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн. грн; начальника участка будут содержать под стражей, если он не внесет залог в 1 млн. грн.

Правоохранители сообщили 7 лицам подозрение в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днипре.

Напомним, в июле во время визита президента в Днипро Владимир Зеленский и городской голова Борис Филатов договорились, что мэр уйдет в отставку, если Центральный (Новый) мост не отремонтируют к 14 сентября.

9 августа правоохранители с экспертами осмотрели мост и взяли образцы бетона для судебной строительно-технической и товароведческой экспертизы.

Прокуратура Днепропетровской области начала проверку фактов возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днипре в рамках уголовного производства по ст. 191 УК.

7 сентября Борис Филатов продемонстрировал новый мост, о котором он заключил пари с президентом.

13 сентября в Днепровском городском совете правоохранители провели обыски, в производстве относительно вероятных злоупотреблений при реконструкции Центрального моста, сообщили о подозрении 7 лицам, среди них - заместителю мэра.

Филатов отметил, что службы мэрии сотрудничают со следствием. "Если кто-то виноват - ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро".

14 сентября Зеленский заявил, что пари с мэром Днипра продолжается. Президент отметил, что видит определенные "разборки" между мэром города, Службой безопасности, учеными. Зеленский пообещал отправить в город комиссию – оценить уровень работ.

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розыск, мост, Днепр, Филатов, ремонт моста
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