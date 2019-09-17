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Два люстрированных прокурора вернули должности через суд

17.09.2019 / 17:21
Окружной административный суд Киева вернул должности заместителю прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору Главного управления надзора Олегу Киперу.

Об этом свидетельствует решение Окружного админсуда по делам о восстановлении в должности Кавуна и Кипера

 Суд удовлетворил иски 11 сентября.

Объяснил решение тем, что люстрация чиновников безосновательна, а их причастность к узурпации власти беглым президентом Виктором Януковичем не установлена.

Суд обязал Генпрокуратуру исключить обоих из реестра люстрированных лиц Министерства Юстиции.

Судьи Окружного админсуда также обязали Генпрокуратуру выплатить за вынужденный прогул Кавуну 951 тысячу гривен, Киперк - 805 тысяч гривен.

Этому предшествовало освобождение Кипера и Кавуна от должности 23 и 24 октября 2014 года.

Рассмотрение дела о восстановлении Кавуна остановлено 22 февраля 2015 года и начато снова 5 сентября 2019 года.

Так же с Кипером: суд прекратил рассмотрение дела в декабре 2014 года, восстановил - 29 августа 2019 года.

Источник 

прокурор, люстрация, Киперк, Кавун
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