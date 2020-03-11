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Люстрированный прокурор Киева вернулся в свое кресло

11.03.2020 / 11:20
Восстановленный в должности прокурора города Киева Сергей Юлдашев приступил к исполнению служебных обязанностей.

Об этом сообщает прокуратура Киева

Согласно сообщению правоохранителей, Юлдашева в должности восстановил своим приказом Руслан Рябошапка после решения Днепропетровского окружного административного суда, который признал незаконным увольнение прокурора согласно люстрации 2015 года.

Отмечается, что 10 марта 2020 года, Юлдашев провел первое совещание с коллективом столичной прокуратуры, поздравил с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работы.

Напомним: "Украинская правда" 3 марта посылала запрос в Офис генерального прокурора относительно информации по Юлдашеву, но ответа не получила.

24 марта 2015 года прокурор Киева Сергей Юлдашев был уволен согласно закону об очищении власти. Юлдашев подпадал под люстрацию, потому что в 2013-2014 был зампрокурора Луганской области.

17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение, согласно которому закон "Об очищении власти" нарушил права украинских чиновников.
Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на госслужбе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятия должностей в Компартии до 1991 года.

В январе 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ, признавшего нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.

Большая палата Европейского суда не удовлетворила запрос украинской стороны. 25 февраля постановление ЕСПЧ вступило в силу.

25 февраля Днепропетровский окружной админсуд восстановил в должности Юлдашева.

Источник 

прокурор, люстрация, Юлдашев
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