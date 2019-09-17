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Кличко требует общественных слушаний и оценки Венецианской комиссии по законопроекту о столице

17.09.2019 / 16:41
По мнению мэра Киева, в проекте закона речь идет о централизации власти

Новый законопроект "О столице", зарегистрированный в Верховной Раде, должен пройти общественное обсуждение и получить выводы международных экспертов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает «Сегодня».

«Зарегистрированный законопроект "О столице" должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, выводы других международных экспертов. Должно состояться общественное обсуждение. Я убежден, в таком виде этот законопроект принимать нельзя! Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей», - заявил Кличко на пресс-конференции во время форума Invest in Kyiv Forum 2019.

По мнению мэра Киева, в проекте закона речь идет о централизации власти.

Источник: Сегодня
киев, Кличко, Венецианская комиссия, закон о столице
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