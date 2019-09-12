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Мэр Киева «задним числом» переписал декларацию за 2016 год

12.09.2019 / 12:52
В новой декларации у мэра столицы добавилась квартира в Киеве

Киевский городской глава Виталий Кличко 10 сентября опубликовал исправленную декларацию о доходах за 2016 год.

В новой декларации у мэра столицы добавилась квартира в Киеве, сообщает dubinsky.pro.

Также из нее "исчезли" девять велосипедов. Два из них - стоимостью по 135 тыс. грн. каждый.

Как сообщает издание, согласно ст. 45 ЗУ "О предотвращении коррупции", исправленная декларация может быть подана в течение семи дней. Подача заведомо недостоверной информации в декларации влечет ответственность по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Источник: Inpress.ua
киев, декларация, Кличко, мэр Киева
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