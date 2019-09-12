Мэр столицы обсудит с лидерами фракций роспуск Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко намерен провести консультации с лидерами фракций и депутатских групп Киевсовета о его роспуске во вторник, 17 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.



«Во вторник, 17 сентября, в 17:00 пройдут консультации мэра столицы Виталия Кличко с лидерами фракций и депутатских групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва», – сказано в сообщении.

Как сообщалось, о своем решении провести консультации с лидерами фракций о роспуске столичного горсовета Виталий Кличко заявил в ходе сегодняшнего заседания, которое сорвалось из-за неявки депутатов.