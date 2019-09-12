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Мэр столицы обсудит с лидерами фракций роспуск Киевсовета

12.09.2019 / 16:44
Собрание по поводу роспуска Киевсовета пройдет во вторник

Мэр Киева Виталий Кличко намерен провести консультации с лидерами фракций и депутатских групп Киевсовета о его роспуске во вторник, 17 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

«Во вторник, 17 сентября, в 17:00 пройдут консультации мэра столицы Виталия Кличко с лидерами фракций и депутатских групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва», – сказано в сообщении.

Как сообщалось, о своем решении провести консультации с лидерами фракций о роспуске столичного горсовета Виталий Кличко заявил в ходе сегодняшнего заседания, которое сорвалось из-за неявки депутатов.

Источник: Inpress.ua
киев, столица, Киевсовет, Кличко
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