Кличко намерен распустить нынешний Киевсовет

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале консультаций с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета VIII созыва.

Как передает УНИАН, об этом он заявил с трибуны перед началом пленарного заседания Киевсовета, которое не собрало кворума, и сегодняшнее заседание не состоялось.

«Я считаю, что сегодня пришли депутаты, которые ответственны перед своими избирателями. Но кворума нет, к сожалению. Почему? Так "работают" со многими депутатами. Ибо подрывают и дестабилизируют работу киевской власти, - заявил Кличко. - И это накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса. Когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города».

«Мне не интересны чьи-то договорняки и манипуляции. За это депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их избирали. И, судя, по всему уже скоро. Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий Киеврады восьмого созыва", - подчеркнул мэр.

По словам секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, о дате, на которую перенесено заседание, будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось ранее, 11 сентября депутаты Киевсовета заявили о намерении мэра Киева Виталия Кличко окончательно узурпировать власть в столице путем принятия решения Киевсовета на ближайшем заседании, которое назначено на 12 сентября.