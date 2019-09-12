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Уволились сразу три заместителя Князева: в полиции новые назначения

12.09.2019 / 16:47
Трое заместителей председателя Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин, Игорь Купранець и Виталий Невгад подали в отставку и были освобождены.

Об этом свидетельствует комментарий представителя Нацполиции Ярослава Тракало.

Прямая речь: "Три офицера полиции подали в отставку и уволены из рядов Национальной полиции по собственному желанию".

Генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад возглавлял Главное следственное управление, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранець был начальником Департамента защиты экономики, а первый заместитель председателя НПУ генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин возглавлял криминальную полицию.

11 сентября председатель Нацполиции Сергей Князев представил личному составу своего нового заместителя и нового руководителя Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкеридзе, ранее занимавший должность заместителя председателя ГСУ.

Князев очертил три направления деятельности, которые воплотить новый начальник ГСУ: легализация детективов в связи с вступлением в силу с 1 января 2020 закона о уголовный проступок, реализация проекта о уголовный проступок и внедрение электронного документооборота.

Тракало также рассказал, что на должность заместителя председателя Нацполиции назначен Вадим Трояна, а первым заместителем Князева стал Евгений Коваль.

Прямая речь: "О пятнадцатой часов состоится представление Князевым своего первого заместителя Евгения Коваля, который до этого возглавлял департамент внутренней безопасности Нацполиции и показал высокие результаты работы на этой должности".

Напомним, в середине августа ушел в отставку заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев.

В начале сентября стало известно, что в заместители главы МВД Арсена Авакова метит его давнишний советник народный депутат 8 созыва от партии "Народный фронт" Антон Геращенко.

Источник

увольнение, полиция, Князев
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