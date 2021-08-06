Начальник полиции Киева написал заявление об отставке - источники

Об этом сообщили коллеги Крищенко на условиях анонимности

Прямая речь: "Он пока работает, выполняет свои функции. Но головой полиции Киева не будет. Этот вопрос уже решен, остались лишь технические детали"

По словам источника, заявление об отставке Крищенко еще не подписано.

Напомним: Генерал полиции 3-го ранга Андрей Крищенко занимает должность начальника Главного управления Национальной полиции Киева с 15 декабря 2015 года.

13 июля стало известно, что Арсен Аваков, который возглавлял Министерство внутренних дел более 7 лет, подал заявление об отставке. 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

16 июля Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.

4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.

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