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Начальник полиции Киева написал заявление об отставке - источники

06.08.2021 / 14:48
Глава полиции Киева Андрей Крищенко написал заявление об отставке.

Об этом сообщили коллеги Крищенко на условиях анонимности

Прямая речь: "Он пока работает, выполняет свои функции. Но головой полиции Киева не будет. Этот вопрос уже решен, остались лишь технические детали"

По словам источника, заявление об отставке Крищенко еще не подписано.

Напомним: Генерал полиции 3-го ранга Андрей Крищенко занимает должность начальника Главного управления Национальной полиции Киева с 15 декабря 2015 года.

13 июля стало известно, что Арсен Аваков, который возглавлял Министерство внутренних дел более 7 лет, подал заявление об отставке. 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

16 июля Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.
4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.

Источник

увольнение, полиция, Крищенко
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