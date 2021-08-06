Делом против Медведчука власть выстрелила себе в ногу, рейтинги ОПЗЖ только растут, - эксперт

Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Якубин в интервью росСМИ.

"Недавно была КМИСовская социология о том, что ОПЗЖ - вторая по популярности партия в стране. Мне кажется, что власть рассчитывала путем досудебных санкций и закрытия телеканалов ударить и по Медведчуку, и по "Оппозиционной платформе", но вместо этого получился выстрел себе в ногу. Власть рассчитывала, что суд над Медведчуком не будет занимать столько времени. Она рассчитывала, что Медведчук уедет из страны, а он никуда не уехал. И сейчас мы наблюдаем своеобразную импровизацию со стороны власти, и это уже играет против нее", - отметил Якубин.

При этом, по его словам, иск Виктора Медведчука в ЕСПЧ, поданный его адвокатами, достаточно перспективен.

"Безусловно, домашний арест влияет на возможности Медведчука по ведению активной политической деятельности. Он же народный депутат, у него есть представительские функции, которые он выполнять не может. Это, кстати, один из мотивов для ЕСПЧ. Это одна из линий защиты, которая поднимает вопрос о том, чтобы пересмотреть домашний арест на досудебной стадии", - отметил Якубин.

Эксперт добавил, что на сегодня процедура импичмента прописана настолько сложно, что "это вряд ли возможно".



"Да, нынешняя власть приняла закон об импичменте, но они просто скопировали процедуры, которые прописаны в Конституции. Без некоего нового большинства в парламенте очень сложно представить, что его вообще можно организовать. Если эта ситуация повлияет на большинство или поменяется состав парламента, возможны разные варианты. Но судя по той конфигурации, которая есть сейчас, без изменения политической ситуации в стране это маловероятно. Потому что там прописаны такие квалификационные уровни, что нужен и такой-то процент большинства, а потом еще такой-то процент большинства. Процедуру импичмента в украинских условиях организовать невозможно. Она как бы есть, но она невыполнима", - подчеркнул Якубин.



Напомним, Европейский суд по правам человека открыл производство по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.

Народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин считает, что если ЕСПЧ примет решение в пользу Медведчука, тогда это может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента.