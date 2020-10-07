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Якубин: Рейтинг президента и его команды падает, так как за год они не смогли показать хоть какой-то результат своей работы

07.10.2020 / 15:08
Снижение партийного рейтинга «Слуги народа» происходит из-за того, что за год, который украинцы дали этой команде для выполнения своих обещаний и решения определенных проблем, они так и не смогли ничего сделать, мало того, люди даже не видят динамики в их действиях.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог Алексей Якубин.

По мнению эксперта, даже постоянные напоминания оппозиции не смогли заставить президентскую команду работать. Вместо этого «Слуги народа» пытаются оправдаться тем, что ничего не контролируют.

«Они должны себя показать, решить определенные проблемы, о которых, кстати, им постоянно напоминают Виктор Медведчук и другие представители партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”. Что сделано в контексте тарифов, что сделано в контексте языкового законодательства, гуманитарной политики? И получается, что представителям “Слуги народа” все труднее рассказывать, что они ничего не контролируют», – отметил политолог.

По его мнению, имея в руках все рычаги власти, президентская команда должна была показать результат своей работы за год, несмотря на осложнение ситуации в стране из-за пандемии COVID-19.

«Люди были готовы дать им год, это достаточно большое время. Можно все сваливать на COVID, но определенная динамика по всем этим параметрам должна быть, ведь все рычаги власти у них есть», – резюмировал Алексей Якубин.

Ранее председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что вместо реальных действий власть строит воздушные замки, ведет переговоры о закупках несуществующей вакцины западных компаний и тратит деньги из коронавирусного фонда на строительство дорог.

Медведчук, Слуга народа, ОПЗЖ, Якубин
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